Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

AA

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Hakimliğe çıkartılan zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda süt kutularına saklanmış 2 bin 302 sentetik uyuşturucu hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 sentetik ecza, 149,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirilmişti.