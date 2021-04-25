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Kocaeli'deki vahşette 6 gözaltı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın evinde elleri bantla bağlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'deki vahşette 6 gözaltı
İHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki vatandaşın öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay, 16 Nisan'da Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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