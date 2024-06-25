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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: 3 çocuk annesi kadın yatağında ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesi kadın yatağında ölü bulundu!

        Kocaeli'nde, yatakta hareketsizce yatan 48 yaşındaki İlknur Usta'yı gören eşinin yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:52
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        3 çocuk annesi kadın yatağında ölü bulundu!
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        Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

        EŞİ YATAĞINDA HAREKETSİZ BULDU

        Edinilen bilgiye göre, İlknur Usta (48) yatağında eşi tarafında hareketsiz yatarken bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Usta'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından 3 çocuk annesi kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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