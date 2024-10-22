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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Doğalgaz 3. katı yok etti: 6 yaralı! | Son dakika haberleri

        Doğalgaz 3. katı yok etti: 6 yaralı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı kat yerle bir olurken, yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:34
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        Doğalgaz 3. katı yok etti: 6 yaralı!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki, 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama oldu.

        BİNADA AĞIR HASAR OLUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre patlamada, binada ağır hasar oluştu, 6 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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