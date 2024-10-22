Doğalgaz 3. katı yok etti: 6 yaralı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı kat yerle bir olurken, yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki, 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama oldu.
BİNADA AĞIR HASAR OLUŞTU
DHA'da yer alan habere göre patlamada, binada ağır hasar oluştu, 6 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.