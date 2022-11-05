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Nakliyesi için anlaştıkları 1.4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

DHA

Nakliyesi için anlaştıkları 1.4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar


Alişan KOYUNCU/ ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinden Bursa'ya götürmek için aldıkları 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik ürünlerini çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.  
Çayırova'da bir firmanın çalışanları, polise giderek Bursa'ya gönderdiği 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin müşteriye teslim edilmediğini ve nakliye için anlaştığı kişilere de ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu. Polis, yaptığı incelemelerde nakliye için anlaşma yapan 3 kişinin Ç.M., M.S. ve A.A. olduğu belirledi. Yapılan takibin ardından temizlik ürünlerinin nakliye için anlaşılan kişiler tarafından önce Bursa'da boş bir araziye getirildiği, ardından bu malları piyasada daha ucuza satmak için Manisa'ya götürülüp depoda bekletildiği belirlendi. Polis tarafından yapılan eş zamanlı baskında olayı gerçekleştiren kişilerden Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. İstanbul'da yakalandı. Manisa'da depoda ele geçirilen temizlik ürünleri ise polis tarafından sahibine ulaştırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-11-05 21:28:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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