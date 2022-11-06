Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

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Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilin takla attığı kazada Yusuf Ali Çolak (16) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Berat Kınalı yönetimindeki 65 AC 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Ali Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Berat Kınalı ise kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden Yusuf Ali Çolak'ın emniyet kemerini takmadığı öne sürülürken, polis, kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf Ali Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-11-06 01:52:13



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