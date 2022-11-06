

İZMİT'te bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı U.K.'yi (28) tabancayla ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan U.K., tedavi altına alındı. Olay saat 02.00 sıralarında Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre U.K., sokak ortasında beraber alkol aldığı arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine arkadaşı, U.K.'yi tabancayla ateş ederek vurdu. U.K. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, U.K.'yi özel bir hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı caddeden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli

2022-11-06 04:05:01



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