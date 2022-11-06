Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ; 2 TUTUKLAMA

İzmit'te, saat 02.00 sıralarında, birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulan Ufuk Koca (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve T.Ş., tutuklandı. (DHA) Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-11-06 21:06:14



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