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Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu (2)

DHA

Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu (2)


YAŞAMINI YİTİRDİ; 2 TUTUKLAMA
İzmit'te, saat 02.00 sıralarında, birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulan Ufuk Koca (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
Öte yandan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve T.Ş., tutuklandı. (DHA) Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-11-06 21:06:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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