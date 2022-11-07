Rampa inişinde merdivene çarpan kamyonun sürücüsü öldü

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, rampadan inen kamyon, kaldırıma çıkarak merdivene çarptı. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü Mustafa Topal (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı´nda meydana geldi. Mustafa Topal kontrolündeki 41 FJ 415 plakalı kamyon, rampadan inerken kaldırıma çıkarak 70 metre istinat duvarına sürttükten sonra beton merdivenin ayaklarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-11-07 11:13:05



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