Lösemi hastası Cemre'den `kök hücre bağışı´ çağrısı  

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te lösemi tedavisi gören Cemre Küçük (15) için uyumlu donör ailesi ve çevresinde bulanamayınca, donör aranmaya başladı. Cemre Küçük, hasta yatağından hem kendisi hem de nakil bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunulmasını istedi. Nakil için yaklaşık 3 aylık gibi kısa bir süresinin kaldığını söyleyen Küçük, "Evinize en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışında bulunmak isteyip, 3 tüp kanla bir sürü insana umut olabilirsiniz. Umarım bir an önce donör sayıları artmaya başlar. Çünkü burada bir sürü küçük hasta çocuk var, onlara da umut olursunuz" dedi.

İzmit'te, Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Cemre Küçük'e, yoğun kemik ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Temmuz ayında tedavisine başlanan ve kemoterapi almaya devam eden Cemre için ilik nakli kararı verildi. Cemre Küçük için uyumlu donör ailesi ve çevresinde bulunamayınca, donör aranmaya başlandı. Kemoterapi sürecinde 6 aylık tedavisi sırasında ilik nakli olması gereken ve bu zamanın 3 ayı geçmiş olmasına rağmen uygun donör bulunamadığı için henüz ilik nakli olamadığını söyleyen Cemre, ilik bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta yatağından çağrıda bulunan Cemre, insanların 3 tüp kan vererek bütün hastalara umut olabileceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Lösemi tedavisi görüyorum, 3 ay sonra tedavim bitecek ama hala bir donörüm yok. İlik nakli olmam gerekiyor, bu yüzden de şu an ailemle beraber çok büyük çabalar içerisinde donör arıyoruz. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de bu dediklerimizi ciddiye alıp ailenizdeki 18-50 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri kök hücre bağışında uyarın. Evinize en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışında bulunmak isteyip, 3 tüp kanla bir sürü insana umut olabilirsiniz. Bir an önce umarım donör sayıları artmaya başlar. Çünkü burada bir sürü küçük çocuk var onlara da umut olursunuz."

'UMARIM DEDİKLERİMİ CİDDİYE ALIRSINIZ'

Lösemi tedavisinde ilik naklinin son derece kritik olduğunu anlatan Cemre Küçük, "Ailemden uygun donör çıkmadı, onlardan uyumlu kimseyi bulamadık, o yüzden de şu anda bir donör aranması gerekiyor. Zor bir süreç, ülkemizde bağışçı sayıları düşük. Böyle olunca bulunması zor oluyor. Bu sayıyı artırırsak sadece bana değil, bir sürü çocuğa da umut olursunuz. Umarım dediklerimi ciddiye alırsınız ve bir an önce evinize en yakın kan merkezine 3 tüp kan verirsiniz. Bağış süreci korkulması gereken bir durum değil, zaten bunu orada yetkililer anlatıyor. Herkesten bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

'3 AY KADAR BİR SÜREMİZ VAR'

6 aylık tedavinin sona ermeden ilik nakli olmaları gerektiğini ve bunun için sadece 3 aylarının kaldığını anlatan Cemre'nin annesi Ayla Küçük, "Çok fazla hasta varmış, buraya yattığınızda anlıyorsunuz. Dışardan bakınca bu kadar çok hasta olduğunu anlamıyor insanlar. Buraya yatınca çok fazla ilik nakli bekleyen insan olduğunu öğrendik. Biz istiyoruz ki insanlar donör olsunlar, kök hücre bağışlasınlar. Bu bir kalp nakli, böbrek nakli gibi bir parça alıp başkasına parça vermek gibi bir süreç değil. Sadece kan alınıyor. Hastanın boyu ve kilosuna göre alınan kan hastaya naklediliyor damar yoluyla. Cerrahi bir operasyon yok kesinlikle. İnsanların bir yerleri kesilip, biçilmiyor. İnsanları donör olmaya davet ediyorum. 3 ay kadar bir süremiz var ve nakil olmamız gerekiyor. Belki Cemre'ye değil ama başka birçok kişiye insanlar umut olacaklar. Benim kızım çok sevgi doludur, okumayı çok seviyor, okula gidemeyeceğini öğrendiğinde çok üzülmüştü. Belki ileride Cemre de büyüyünce doktor olur, belki de birinin hayatına o dokunur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-11-09 09:49:44



