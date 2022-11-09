Lösemi hastası Cemre'den `kök hücre bağışı´ çağrısı  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lösemi hastası Cemre'den `kök hücre bağışı´ çağrısı  

DHA

Lösemi hastası Cemre'den `kök hücre bağışı´ çağrısı  


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te lösemi tedavisi gören Cemre Küçük (15) için uyumlu donör ailesi ve çevresinde bulanamayınca, donör aranmaya başladı. Cemre Küçük, hasta yatağından hem kendisi hem de nakil bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunulmasını istedi. Nakil için yaklaşık 3 aylık gibi kısa bir süresinin kaldığını söyleyen Küçük, "Evinize en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışında bulunmak isteyip, 3 tüp kanla bir sürü insana umut olabilirsiniz. Umarım bir an önce donör sayıları artmaya başlar. Çünkü burada bir sürü küçük hasta çocuk var, onlara da umut olursunuz" dedi.
İzmit'te, Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Cemre Küçük'e, yoğun kemik ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Temmuz ayında tedavisine başlanan ve kemoterapi almaya devam eden Cemre için ilik nakli kararı verildi. Cemre Küçük için uyumlu donör ailesi ve çevresinde bulunamayınca, donör aranmaya başlandı. Kemoterapi sürecinde 6 aylık tedavisi sırasında ilik nakli olması gereken ve bu zamanın 3 ayı geçmiş olmasına rağmen uygun donör bulunamadığı için henüz ilik nakli olamadığını söyleyen Cemre, ilik bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta yatağından çağrıda bulunan Cemre, insanların 3 tüp kan vererek bütün hastalara umut olabileceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Lösemi tedavisi görüyorum, 3 ay sonra tedavim bitecek ama hala bir donörüm yok. İlik nakli olmam gerekiyor, bu yüzden de şu an ailemle beraber çok büyük çabalar içerisinde donör arıyoruz. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de bu dediklerimizi ciddiye alıp ailenizdeki 18-50 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri kök hücre bağışında uyarın. Evinize en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışında bulunmak isteyip, 3 tüp kanla bir sürü insana umut olabilirsiniz. Bir an önce umarım donör sayıları artmaya başlar. Çünkü burada bir sürü küçük çocuk var onlara da umut olursunuz."
'UMARIM DEDİKLERİMİ CİDDİYE ALIRSINIZ' 
Lösemi tedavisinde ilik naklinin son derece kritik olduğunu anlatan Cemre Küçük, "Ailemden uygun donör çıkmadı, onlardan uyumlu kimseyi bulamadık, o yüzden de şu anda bir donör aranması gerekiyor. Zor bir süreç, ülkemizde bağışçı sayıları düşük. Böyle olunca bulunması zor oluyor. Bu sayıyı artırırsak sadece bana değil, bir sürü çocuğa da umut olursunuz. Umarım dediklerimi ciddiye alırsınız ve bir an önce evinize en yakın kan merkezine 3 tüp kan verirsiniz. Bağış süreci korkulması gereken bir durum değil, zaten bunu orada yetkililer anlatıyor. Herkesten bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.
'3 AY KADAR BİR SÜREMİZ VAR' 
6 aylık tedavinin sona ermeden ilik nakli olmaları gerektiğini ve bunun için sadece 3 aylarının kaldığını anlatan Cemre'nin annesi Ayla Küçük, "Çok fazla hasta varmış, buraya yattığınızda anlıyorsunuz. Dışardan bakınca bu kadar çok hasta olduğunu anlamıyor insanlar. Buraya yatınca çok fazla ilik nakli bekleyen insan olduğunu öğrendik. Biz istiyoruz ki insanlar donör olsunlar, kök hücre bağışlasınlar. Bu bir kalp nakli, böbrek nakli gibi bir parça alıp başkasına parça vermek gibi bir süreç değil. Sadece kan alınıyor. Hastanın boyu ve kilosuna göre alınan kan hastaya naklediliyor damar yoluyla. Cerrahi bir operasyon yok kesinlikle. İnsanların bir yerleri kesilip, biçilmiyor. İnsanları donör olmaya davet ediyorum. 3 ay kadar bir süremiz var ve nakil olmamız gerekiyor. Belki Cemre'ye değil ama başka birçok kişiye insanlar umut olacaklar. Benim kızım çok sevgi doludur, okumayı çok seviyor, okula gidemeyeceğini öğrendiğinde çok üzülmüştü. Belki ileride Cemre de büyüyünce doktor olur, belki de birinin hayatına o dokunur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2022-11-09 09:49:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KOCAELİ - TOPALLAYAN KÖPEĞİN BACAĞINDAN 200&#039;DEN FAZLA &#039;SAÇMA&#039; ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - TOPALLAYAN KÖPEĞİN BACAĞINDAN ...
Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı
YEREL HABERLER Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' ...
Kocaeli'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri ...
Kocaeli'de üst geçidin asansörüne motosiklet ve seyyar satıcı arabasıyla bindiler
YEREL HABERLER Kocaeli'de üst geçidin asansörüne motosiklet ve ...
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Gölcük'te giyim mağazasında çıkan yangında hasar oluştu
YEREL HABERLER Gölcük'te giyim mağazasında çıkan yangında hasar ...
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
(Görüntülü) EMLAKÇILAR ODASI VE HUKUKÇULARDAN &#039;ALT KİRALAMA&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EMLAKÇILAR ODASI VE HUKUKÇULARDAN ...
Emlakçılar odası ve hukukçulardan 'alt kiralama' uyarısı 
YEREL HABERLER Emlakçılar odası ve hukukçulardan 'alt kiralama' ...
Kocaeli'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 ...
Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı kavgada bir kişi ...
Kocaeli'de midibüsün yayaya çarpması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kocaeli'de midibüsün yayaya çarpması kameraya yansıdı
(Görüntülü)MERDİVENLERE ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERDİVENLERE ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Gebze'de vardiyalı çalışan annelerin çocuklarına 24 saat kreş hizmeti
YEREL HABERLER Gebze'de vardiyalı çalışan annelerin çocuklarına 24 ...
Kocaeli'de beton merdivene çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de beton merdivene çarpan hafriyat kamyonunun ...
Rampa inişinde merdivene çarpan kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Rampa inişinde merdivene çarpan kamyonun sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.