İzmit Körfezi'ne 6 bin balık bırakıldı



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde balık çeşitliliğinin artırılması projesi kapsamında 6 bin levrek, çipura ve kalkan denize bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ortaklığında 2017 yılından beri sürdürülen 'Balıklandırma Projesi' devam ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 30 bin balık, İzmit Körfezi'ne bırakıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde bugün düzenlenen törenle ise toplam 6 bin levrek, çipura ve kalkan denize bırakıldı. Balıkların su altına bırakıldığı anlar, su altı dronu ile görüntülendi. Balıkların çoğuna yerleştirilen mikroçipler sayesinde bilim insanları, denizdeki davranışlarını ve üreme alışkanlıklarını takip ederek araştırmalar yapacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR

2022-11-09 13:55:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.