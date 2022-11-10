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Nesli tükenmekte olan gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi

DHA

Nesli tükenmekte olan gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi


Alişan KOYUNCUErol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda Türkiye'deki tek gibon maymunu çiftinin ilk yavrusu dünyaya geldi. Nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altındaki türlerden gibon maymunları özel hazırlanan barınakta bulunurken, anne, bir an olsun yavrusunu kucağından bırakmıyor.
Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşamlarını sürdüren Türkiye'deki tek gibon maymunu çifti olan 'Josita' ve Kamari'nin ilk yavrusu, yaklaşık 2 ay önce dünyaya geldi. Nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan gibon maymununun dünyaya gelişi hayvanat bahçesinde sevinçle karşılandı. Yavru, anne ve babasıyla birlikte kendileri için özel hazırlanan barınakta yaşamını sürdürüyor. Anne gibon 'Josita' kendisi için belirlenen listeye göre besleniyor. Yavru gibon ise şimdilik sadece annesi tarafından besleniyor. Doğası gereği annesinin kucağından inmeyen gibonun bu nedenle henüz cinsiyeti öğrenilemedi. Bütün gün beraber gezen anne ve yavrusu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yavru gibonun, bu türün devamı için son derece önemli olduğunu anlatan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park Eğitim Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 6 yıldır çift olarak parkımızda bulunuyorlar. Bakıcılarımız büyük bir özveriyle bakımlarını yapıyorlar ve bu yıl ilk defa yeni bir yavruları oldu. Aslında bu yavru şu an hepimiz için, tüm dünya için önemli bir yavru. Çünkü nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altında. Yeni bir yavrunun olması çok büyük bir sevgiyle ve neşeyle karşılandı. Yavrumuz şu anda yaklaşık 2 aylık. Bütün gün annesinin kucağında. Ona sarılarak, onu emerek beslendiği için henüz cinsiyetini göremiyoruz. Zaten bu canlıların hepsi sarı renkli doğuyor, 2 yıl sonra siyaha dönüyorlar. Erkek gibonlar siyah renkte kalırken, yavru eğer dişiyse 2 yaşından sonra tekrar sarı rengine dönüyor. Şu anda bu canlılar aslında tamamıyla otçul beslenen canlılar, henüz katı gıdaya geçmedi. Annesi meyve, sebze, haşlanmış yumurta gibi protein kaynaklı besleniyor. Yavru ise bütün gün annesini emiyor."
'HEP BERABER KARAR VERİP BİR İSİM SEÇECEĞİZ'
Cinsiyetinin henüz öğrenilmemesi nedeniyle yavruya henüz isim konulamadığını söyleyen Tuğçe Özgür, "Ana vatanı olan Güneydoğu Asya'ya özgü bir isim araştırılıyor. Ana vatanına özgü bir isim koymak istiyoruz o nedenle henüz karar veremedik. Bakıcılarımızla beraber karar verip güzel bir isim seçeceğiz. Türkiye'de bu hayvanlar bir tek Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunuyor ve ilk defa ülkemizde yeni bir yavrumuz dünyaya geldi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Alişan KOYUNCU-Erol POLAT
2022-11-10 10:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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