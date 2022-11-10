Arızalanan otobüsünün motorunu kontrol ederken çekici çarptı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arızalanınca emniyet şeridine çektiği otobüsünün motorunu kontrol eden Sadık Çalışkan´a çekici çarptı. Kazada, otobüs ile çekicinin arasında sıkışan Çalışkan, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu OSB mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İspanyol turistlerin bulunduğu 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü arıza yapınca sürücü Sadık Çalışkan, aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inip, otobüsün arkasına geçen Çalışkan, motor kapağını açıp arızanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Nezih Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, otobüse çarptı. İki aracın arasına sıkışan Çalışkan hayatını kaybetti, Nezih Ö. ise yaralandı. Sadık Çalışkan´ın cenazesi, sağlık ekiplerince morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-11-10 10:52:41
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