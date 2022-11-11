Gemideki yangın, büyümeden söndürüldü

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasının iskelesindeki gemide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi´ndeki bir çimento fabrikasının iskelesindeki geminin güvertesinde, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çimento ham maddesi yüklü geminin personelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-11-11 10:07:18



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