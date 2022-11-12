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EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ

DHA

EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ


KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eşiyle telefonda tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyip kendini eve kilitledi. Erol Ç., polislerin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edildi. Olay, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu sırada telefonla eşiyle tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Eşinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Erol Ç., kapıya gelen polislere, kapıyı açmayarak gitmelerini söyledi. Polis, tabancası da bulunan Erol Ç.´yi ikna etmek için uzun uğraş verdi. Polisin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edilen Erol Ç., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Görüntü Dökümü
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-Evin önünde bekleyen polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Erol Ç.´nin ambulansa alınması
-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA
 DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli
2022-11-12 02:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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