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1 kişinin öldüğü 'çeyrek altın' kavgasından husumetli aileler barıştırıldı

DHA

1 kişinin öldüğü 'çeyrek altın' kavgasından husumetli aileler barıştırıldı


Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz' denilmesiyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga nedeniyle husumetli Şencan ve Dağtekin aileleri, Roman Dernekleri Federasyonu'nca barıştırıldı.
Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta, 19 Haziran'da yapılan düğünde Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Dağtekinlilerin `Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?´ sözü üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbedede eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazara eşini vuran Yılmaz Şencan ile oğlu Hakan Şencan, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Hakan Şencan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra bayram ziyaretinde karşılaşan iki ailenin üyeleri, yeniden kavga etti. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada polis, tarafları ayırdı. 
Devam eden husumetin son bulması için Kocaeli Valiliği öncülüğünde Roman Dernekleri Federasyonu'nca bir araya getirilen iki aile, barıştırılmak istendi. Dağtekin ailesi adına Şencan ailesinin evine gelen kişiler tarafından uzlaşma sağlandı. Barışın sağlanmasıyla aralarında Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kaymakam Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan´ın da bulunduğu heyet, kavganın yaşandığı evin önüne gelerek dualar okudu daha sonra lokum dağıtıldı.
`HUSUMET GÜTMEK İSTEMİYORUM´
Olayda annesini kaybeden ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Şencan, "Ben husumet gütmek istemiyorum, bu saatten sonra herkes yoluna baksın. Anlaştık, barıştık. Bu saatten son kardeşlik olsun. Allah´ın izniyle bu husumet artık bitti" dedi.
Olayın tatlıya bağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar da "Çeyrek altın yüzünden çıkan kavgada 1 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Dağtekin ve Şencan aileleri arasında yaşanan bu husumetin bitmesiyle alakalı biz Gökhan kardeşimizden rica ettik. Biraz mücadele ettik, o çok dertliydi. Biz onun derdiyle dertlendik, konunun uzamaması nedeniyle ricada bulunduk. Bugün yaşanan bu olaylardan dolayı Gökhan kardeşimiz düzenlenen programla husumet gütmeyeceğini ifade etti. Ben kardeşime teşekkür ediyorum" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2022-11-12 15:51:11

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