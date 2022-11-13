Kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Şakir Ş., kavga ettiği uyuşturucu bağımlısı oğlu Yunus Ş.´nin (23) boğazını sıktı. Bilincini kaybeden genç hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Ş., uyuşturucu bağımlısı oğlu Yunus Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Ş. babasına saldırdı. Oğluna karşılık veren Şakir Ş., kavga esnasında Yunus Ş.'nin uzun süre boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Evden gelen kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler, Yunus Ş.'nin bilincini kaybettiğini tespit etti. Ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ş. tedavi altına alındı. Baba Şakir Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-11-13 22:01:40



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