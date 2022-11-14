3 kardeş çakmakla oynarken yatağı yaktı

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde evde çakmakla oynayan 3 kardeş yatağı yaktı. Yangın yayılmadan söndürülürken, kardeşler ve anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Ulus Mahallesi 2155 Sokak´ta oturan ailenin çocukları Elif Yaren Ç. (8), Hira Nur Ç. (7) ve Alperen Ç. (4), bugün saat 14.30 sıralarında odalarında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Anneleri Büşra Ç., durumu fark edince 112 Acile haber verdi. Büşra Ç. bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen kardeşler ile anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-11-14 15:41:44



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