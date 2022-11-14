Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (3)

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BABA TUTUKLANDI

İzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şakir Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-11-14 21:37:36



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