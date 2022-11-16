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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı

DHA

Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı


Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. (20) adlı yolcuyu bıçaklayıp, şoför ile yolcuları tehdit ederek indirip araçla kaçan F.B. (34), İstanbul'da yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 26 Ekim günü saat 15.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde F.B., kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. adlı yolcu ile tartıştı. Çıkan kavgada F.B., A.I.'yı bacağından bıçakladı. Şoför ile diğer yolcuları bıçakla tehdit edip indiren F.B., gasbettiği otobüsle Gebze yönüne kaçtı.
Yaralanan A.I. ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları ifade için polis merkezine götürüldü. Otobüsü, İstasyon Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulan polis, olaydan 1 gün sonra F.B.'yi İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir eve girerken yakaladı. Suç aleti bıçakla gözaltına alınan F.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2022-11-16 13:19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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