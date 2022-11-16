Kocaeli'nde cezaevine uyuşturucu sokan avukat tutuklandı

Selda Hatun TAN/ KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'ndeki Kandıra 1 No´lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu getirdiği belirlenen avukat B.O.U. tutuklandı.
Kandıra 1 No´lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na 10 Kasım'da giden avukat B.O.U.'nun, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu madde verdiğinin tespit edilmesi üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat B.O.U.'nun ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, daralı ağırlığı 1,88 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1,65 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. B.O.U., 14 Kasım'da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan B.O.U., 15 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2022-11-16 17:32:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.