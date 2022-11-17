Kocaeli'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

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Selda Hatun TAN/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, M.H.'nin (19) terör örgütü PKK üyesi olduğunu tespit etti. Ekipler, Körfez ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.H., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2022-11-17 10:30:40



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