Rögar kapağı üzerine bırakılan kadın çantası fünyeyle patlatıldı



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te kaldırımda bulunan rögar kapağına bırakılan kadın çantası, bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çevredekileri endişelendiren çanta boş çıktarken, polis inceleme başlattı.

Olay saat 17.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Çocuk Parkı yakınlarında meydana geldi. Kaldırımın üzerindeki rögar kapağında sahipsiz bir kadın çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tedbir amaçlı çantanın bulunduğu yerdeki cadde ile sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR

2022-11-17 19:25:34



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