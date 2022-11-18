Motosiklette 5 kişi tehlikeli yolculuk kamerada



Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin üst üste bindikleri motosikletle tehlikeye aldırış etmeden yaptıkları yolculuk, kameraya yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde 5 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan motosiklete binerek kentin işlek caddelerinde gezintiye çıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin motosiklet üzerinde birbirine tutunarak üst üste yolculuk yaptıkları görüldü. Hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan gençler, sosyal medyada da tepki çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-11-18 13:23:56



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