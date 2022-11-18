Motosiklette 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada (2)

CEZA YAĞDI
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, motosiklette yolculuk yapan 5 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Ö.A. (19), M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Motosiklet sürücüsü Ö.A.´ya Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. Ö.A.'nın ehliyet ceza puanı sınır aşımına uğradığı için ehliyetine de el konuldu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU
2022-11-18 17:59:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.