Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi´ndeki bir binanın 5´inci katında 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce O.C., tabancayla S.D.´yi vurarak kaçtı. Silah sesleri üzerine binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koluna isabet eden mermi ile yaralanan S.D., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, O.C.´nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-11-19 15:14:26



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