Trafo binası, Togg'un grafitisi ile renklendi 

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Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, trafo binasının dış cephesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, grafitisi yapıldı.

Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi 1201 Sokak'ta bulunan trafo binasını Togg'un grafitisi ile renklendirdi. Trafo binasına ayrıca 'Türkiye'nin otomobili', 'Yerli ve Milli' yazıları yazıldı. Yoldan geçenler, Togg'un resmini fotoğrafladı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-11-19 15:24:33



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