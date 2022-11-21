Kandıra´da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde ormanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın akşam saatlerinde Kefken Mahallesi Pempe Kayalıklar yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU
2022-11-21 20:44:30
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