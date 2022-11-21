Çiftlikteki anız yangını ağaçlara sıçradı

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir çiftlik evinin bahçesinde anız yakılırken, alevler rüzgarın da etkisiyle ağaçlara sıçradı. Yangın ormana ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir çiftlik evinin bahçesinde çıktı. Çiftliğin bahçesindeki anızı temizlemek için yakmaya çalışan ev sahibi, alevleri kontrol altına alamayınca yangın bitişikteki ağaçlarına sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma, orman işletme müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı bölgeye gelerek bilgi alan Gebze Kayamakamı Mehmet Ali Özyiğit, herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyerek, "Alevlerle mücadelede gönüllü itfaiye ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaparak alevlerin ormana sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerimiz kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-11-21 22:47:44



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