Çocuklara 'Gündüz Kliniği'nde psikoterapi



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki Gündüz Kliniği, hastaneye yatacak durumda olmayan çocuk ve ergenlere 15 yıldır psikolojik tedavi hizmeti sunuyor. Kliniğin sorumlusu Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, birçok alanda terapi yaptıklarını ve Türkiye'de tek olan Gündüz Kliniği'nin yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Gündüz Kliniği'nde, hastaneye yatacak durumda olmayan ancak yakın takiple tedavi edilebilecek çocuklara hizmet veriliyor. 15 yıldır faaliyette olan klinikte çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, otizm, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu gibi birçok alanda terapi yapılıyor. Prof. Dr. Nursu Çakın Memik ve Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kardaş'ın gözetiminde işleyen klinikte, çocuk ile ergenlerin ortam ve grup terapileriyle iyileşmeleri sağlanıyor.

'EN ÖNEMLİ TEDAVİ YÖNTEMİ ORTAM TERAPİSİ'

Klinikte kullanılan yöntemleri açıklayan Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, "Gündüz Kliniği, yapılandırılmış bir ortam içerisinde çocukların sabahtan akşama kadar burada oldukları ve terapi aldıkları, farklı psikiyatrik tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir merkez. Ruhsal olarak sorun yaşayan, özellikle ayakta takibin zor olduğu ama yatacak düzeyde de olmayan hastaların alındığı bir merkez. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, kaygı bozuklukları, ayrılık anksiyetesi bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, otizm gibi aslında çok farklı ruhsal bozukluklar yaşayan çocukları burada tedavi ediyoruz. Aslında 'Gündüz Kliniği'nin en önemli tedavi yöntemi, ortam terapisi. Özellikle birbirleriyle ilişkileri ya da farklı disiplinlerden gelen erişkinlerle olan ilişkileri doğrultusunda bu yöntem en önemli tedavi yöntemi. Onun dışında psikofarmakolojik terapi uygulayabiliyoruz. Bilişsel davranış terapisi, psikodrama grup terapisi, sanat terapisi, müzik terapisi, ergoterapi gibi çok çeşitli terapi yöntemleri de uygulanıyor. Kocaeli Üniversitesi'ndeki Gündüz Kliniği 2007 yılında açıldı. Sadece pandemi döneminde bir süre kapalı kaldık. Bir dönemde 10-12 çocuk buraya gelebiliyor. Çünkü daha kalabalık gruplarda ortam yetmiyor ve personel sayımız eksik kalıyor. Bu çocuklarımız 10 ile 17 yaşları arasında oluyor" dedi.

'HEDEFİMİZ YAYGINLAŞMASI'

Gündüz kliniklerinin Avrupa ülkelerinde yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Memik, "Ben Gündüz Kliniği'nin yaygınlaşmasını çok önemsiyorum. Aslında Türkiye'deki her ilde çocuk ruh sağlığı alanında çalışan en az 1 tane Gündüz Kliniği olmasını arzu ediyoruz. Baktığımızda batıdaki ülkelerde 1,5 milyon nüfusa 4 tane Gündüz Kliniği düşüyor. 2001 yılında yapılan bir değerlendirme sonucunda, Almanya'da 61 tane çocuk ve ergenlere yönelik Gündüz Kliniği olduğunu biliyoruz. Sonra onlar sayıca arttılar. Fakat bizim ülkemizde, sadece 12 kişi kapasiteli 1 tane Gündüz Kliniği var. O yüzden bizim hedefimiz, amacımız ve hayalimiz, ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında gündüz kliniklerinin yaygınlaşmasını sağlamak" diye konuştu.

Gündüz Kliniği'nde geniş ekibin çalıştığını söyleyen öğretim üyesi Dr. Burcu Kardaş da "Buraya gelen çocuklar, bu süreçte okula devam edemiyorlar. Çünkü sabah 09.00'da başlayıp, 16.00'ya kadar burada kalmak zorunda oluyorlar. Bu süreçte biz rapor yazarak onlara yardımcı olabiliyoruz. Devamsızlık yapmalarını da istemiyoruz. Süreç sonunda okula alıştırma durumlarımız da oluyor. Tedavinin sonlanmasına yakın çocuklarımızı okula başlatıyoruz. Burada 2 öğretim üyesi olarak çalışıyoruz. Asistan hekim arkadaşlarımız hastaların birebir takibini yapıyorlar. Doktor arkadaşlarımız dışında psikolog ve psikiyatri hemşiresi arkadaşlarımız var. Bir tane de öğretmenimiz burada bulunuyor. Bunların dışında yarı zamanlı olarak beslenme uzmanımız, sosyal hizmetler uzmanımız ve yardımcı sağlık personellerimiz bize yardımcı oluyor. Geniş bir ekibiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-11-22 14:01:39



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