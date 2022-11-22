TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde skunk ele geçti

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te TEM Otoyolu'nda polisin bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ön konsol kısmındaki ekranın arkasında 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Polis ekipleri TEM Otoyolu´nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda aracın ön konsol kısmındaki ekranın arkasına gizlenmiş 6 paket halinde toplamda 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-11-22 15:40:28



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