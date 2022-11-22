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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde skunk ele geçti

DHA

TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde skunk ele geçti


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te TEM Otoyolu'nda polisin bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ön konsol kısmındaki ekranın arkasında 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Polis ekipleri TEM Otoyolu´nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda aracın ön konsol kısmındaki ekranın arkasına gizlenmiş 6 paket halinde toplamda 2 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-11-22 15:40:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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