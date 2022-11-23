Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu Bölgesi sallandı (6)

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DÜZCE´DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitimöğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

GÖLCÜKLÜLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Öte yandan Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde depremi hissedenlerin çoğu, sokaklara akın etti. 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünde paniğe kapılanlar, evlerinden dışarı çıkarak, parklarda ve açık alanlarda bekledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-11-23 05:47:56



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