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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ D-100 Karayolu geçişinde sanayi sektöründe kullanılan kurşun yüklü TIR, virajda devrildi. Yaralanan TIR şoförü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza saat 12.30 sıralarında D-100 İzmit Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Emrah A. yönetimindeki 16 TT 018 plakalı TIR, hızlı girdiği virajda devrildi. Yaralanan Emrah A., kaza nedeniyle duran diğer sürücüler tarafından TIR'dan çıkarıldı. TIR'ın dorsesinde paletler üzerinde bulunan sanayi tipi kurşunların bir bölümü yol kenarına döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Emrah A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dökülen kurşunların toplanıp kaza yapan araç çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-11-23 15:16:59



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