Kocaeli'nde kadın cesedi bulundu

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, köprü altında çıplak kadın cesedi bulundu.
Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisindekiler, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-11-24 17:45:11
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