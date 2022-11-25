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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'nde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

DHA

Kocaeli'nde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş


Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, dün cesedi bulunan Suriyeli Sarah Alı Shareef'in (29) boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisinde dün çıplak kadın cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada cansız bedenin, Suriye uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopsi sonrası Shareef'in, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, daha sonra da çıplak halde alana bırakıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Polis ayrıca olay yerinde, cesedin yanında bulunan 100 TL'yi araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-11-25 15:16:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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