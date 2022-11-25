Kocaeli'nde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, dün cesedi bulunan Suriyeli Sarah Alı Shareef'in (29) boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisinde dün çıplak kadın cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada cansız bedenin, Suriye uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopsi sonrası Shareef'in, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, daha sonra da çıplak halde alana bırakıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Polis ayrıca olay yerinde, cesedin yanında bulunan 100 TL'yi araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-11-25 15:16:54
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