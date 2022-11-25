Kocaeli'nde cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dün cesedi bulunan Suriyeli Sarah Alı Shareef'i (29) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan A.K. (52), polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinden sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-11-25 19:53:36



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