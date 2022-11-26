KARTEPE (Kocaeli), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kayak pistinin bulunduğu bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
İstanbul'a kara yoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezini beyaza bürüdü. Kayak pisti ve oteller bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla bazı fotoğraf tutkunları, Kartepe´nin çeşitli bölgelerinde gezinti yaparak fotoğraf çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2022-11-26 10:28:28
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