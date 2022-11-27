Servis midibüsü kamyonete çarptı: 4 yaralı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, D-100 kara yolu İzmit geçişinde seyir halindeki kamyonete, yolcu servis midibüsü çarptı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında D100 kara yolu Şirintepe Mahallesi geçişinde meydana geldi. İbrahim Viran idaresindeki 41 P 8271 plakalı servis midibüsü, aynı yöne giden İzzet Oğuz idaresindeki 54 TF 970 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen servis midibüsündeki 2 yolcu ile araç sürücüleri İzzet Oğuz ve İbrahim Viran yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2022-11-27 17:03:57
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