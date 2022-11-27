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Destici: Ya gözünü hırs bürümüş ya da birileri ne söylüyorsa, o da onu söylüyor

DHA

Destici: Ya gözünü hırs bürümüş ya da birileri ne söylüyorsa, o da onu söylüyor


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, devletimizi, bu ülkeyi uyuşturucu ticareti yapmakla itham etti. Büyük bir iftira attı. Türkiye'de ana muhalefet partisinin genel başkanı olan birisi, kendi devletine, kendi ülkesine bu iftirayı nasıl atar? Ama attı. Yani ya gözünü hırs bürümüş ya da birileri ne söylüyorsa, o da onu söylüyor" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İzmit Kent Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları ve sözlerinin asıldığı alandaki mitinge partiyi destekleyen yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde konuşan Mustafa Destici, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. Kendilerini, 'Milliyetçi' ve Muhafazakar' olarak tarif eden partilerin, 6+1 çarpıklığının içinde olmamaları gerektiğini söyledi. Hangi siyasi hesap için olursa olsun. Teröre karşı bir duruş sergileyen seçmenlerin oy verdiği siyasi parti liderlerinin, terör örgütünün de içinde olduğu bir denklemde yer almamalarını söyledi. Bu çağrıya cevap, 'Kumar masası' oldu. Birinin ağzında uyuşturucu, öbürünün ağzında kumar masası. Şu çirkinliğe bir bakar mısınız? Şu seviyesizliğe bir bakar mısınız? Ne demiş atalarımız, 'Körle yatan şaşı kalkar', 'Üzüm üzüme baka baka kararırmış.' Bunlar da her hafta benzer masalarda aynı kişilerle saatlerce otura otura birbirlerine benzemişler. Ne diyelim? Allah ıslah etsin" dedi.
'İSTANBUL BELEDİYESİ BU İŞ BİRLİĞİNİN LABORATUARIDIR'
6'lı masanın HDP ile birlikte olduğunu söyleyen BBP Lideri Destici, "Şimdilerde 6´lı Masa´dakilerin bir kısmı, 'HDP´yle ilgimiz yok' diyor. Ama gerçeği yerel seçimlerde gördük. Sandıkta yaptıkları iş birliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu iş birliğinin laboratuvarıdır. 6'lı masayla CHP'yle, İYİ Parti'yle, diğerleriyle, HDP'nin iş birliğini görmek isteyenler, İstanbul Belediyesi'ne baksınlar. Orada her şeyi apaçık görecekler. Bakmayın siz Sayın Akşener´in atarlarına, Pervin´le kayıkçı kavgasına. Eğer öyle olsaydı, İmamoğlu kendisini onlarla ağaç dikimine davet ettiğinde gerekli cevabı verirdi. Eğer samimi olsaydı, İstanbul Belediyesi başta olmak üzere, HDP ile iş birliği yaparak kazandıkları belediyelerde, terör örgütünün partisine üst düzey ve diğer kadrolar verildiğinde, gereğini yapar, buna müsaade etmezdi" diye konuştu.
'ABD´NİN VE DOSTLARININ YÖNETİMİ BELİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'
Türkiye'nin uluslararası sorunlarından da bahseden Destici, "Karşılaştığımız her ihtilafta, Türkiye'nin uluslararası hasımları maalesef içimizde taraftar bulabiliyor. Karşılaştığımız hemen her meselede, yüzeyi kazıdığımızda altından çıkan ABD, çekinmeden, Türkiye´de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini, bunu da muhalefetteki, 6'lı masadaki dostlarıyla birlikte yapacaklarını söyleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için uydurma gerekçelerle Türkiye´ye ekonomik, askeri, siyasi yaptırımlar uyguluyorlar. ABD´nin ve dostlarının Türkiye´de yönetimi belirlemesine elbette izin vermeyeceğiz. ABD´yle problem yaşarken Biden´dan taraf olanların, Fransa´yla karşı karşıya geldiğimizde Macron´un tarafını tutanların, Karabağ Savaşı´nda Ermenistan´ı destekleyenlerin, Yunanistan´a karşı, Ege´de, Akdeniz´de, Kıbrıs´ta, Batı Trakya´da Türk´ün, Türkiye´nin hukukunu korumak yerine, Yunan´ı, Rum´u haklı bulanların, güneyimizde terör örgütü PKK uzantısı PYD´nin varlığını destekleyenlerin Türkiye´de yönetimi belirlemelerine elbette izin vermeyeceğiz. 2023´te sandık önümüze geldiğinde, bunca rezilliğe, bunca hainliğe 'Dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'UCUZ TARTIŞMALARLA VAKİT VE ENERJİ KAYBEDİYORUZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerini hatırlatan Destici, "Dünyada ve bölgemizde, bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanan problemlerle uğraşırken, bir yandan kendi içimizde yaşadığımız ucuz tartışmalarla vakit ve enerji kaybediyoruz. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu, 2 yurt dışı ziyareti yaptı. Önce ABD'ye gitti. Daha sonra da İngiltere'ye gitti. ABD'den milletin aklında sadece ne kaldı? Hamburger ve 8 saat ortadan kaybolması. Kiminle görüştüğü halen meçhul, ama gün gelecek ve ortaya çıkacak. İngiltere'ye gitti. Orada da 'Temiz para bulacağım' dedi. Allah insana akıl, fikir versin. Dünyanın en eski sömürgeci devleti olan Birleşik Krallık'ta hiç temiz para bulunur mu? Eğer sen temiz para arıyorsan Kocaeli'ye gel.
'ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI, KENDİ ÜLKESİNE BU İFTİRAYI NASIL ATAR?'
BBP Lideri Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Şimdi o yetmedi. Devletimizi, İçişleri Bakanlığımızı, bu ülkeyi uyuşturucu ticareti yapmakla itham etti. Büyük bir iftira attı. Türkiye'de ana muhalefet partisinin genel başkanı olan birisi, kendi devletine, kendi ülkesine bu iftirayı nasıl atar? Ama attı. Yani ya gözünü hırs bürümüş ya da birileri ne söylüyorsa, o da onu söylüyor. Yine CHP'den bir milletvekili, CHP'nin HDP ile birlikte arka bahçesi olan Tabipler Birliği'nin Genel Başkanı çıktı, kahraman Türk Ordusu'na kimyasal silah kullanma iftirasını, çamurunu attı. Bakın bugüne kadar, Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir söz duymadık."
'KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI KAFAYA KOYMUŞ'
Destici "Sayın Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koymuş. Birlikte karar vereceğiz diyor, ama o kafaya koymuş. Diğerlerinin de yapacak çok bir şeyi yok. Ara sıra itirazlar duyuluyor. Ama o itirazlar da hemen kapatılıyor" dedi.DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-11-27 17:50:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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