Seyir halinde tartışan otomobil sürücüleri, yolcu indiren otobüse çarptı: 5 yaralı



Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeyken tartışan 2 otomobil sürücüsü, kontrolden çıkarak yolcu indiren şehirlerarası otobüse çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.40 sıralarında Başiskele D-130 Karayolu Karşıyaka sapağı mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Ömer Özgür yönetimindeki 41 E 9633 plakalı otomobil ile Çağan Kurt yönetimindeki 10 ACU 937 plakalı otomobilin sürücüleri arasında seyir halindeyken bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma esnasında iki otomobil de kontrolden çıkarak birbirine çarptı. Kazada sonra kontrolden çıkan 41 E 9633 plakalı otomobil yolcu indiren Ali Güneydi idaresindeki 41 FU 441 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarparak, seramik yüklü paletlerin arasına sıkıştı. 10 ACU 937 plakalı otomobil ise aynı otobüsün sol arka tekerleğine çarptıktan sonra yolun sağ şeridine savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 41 E 9633 plakalı araçta sıkışan sürücü Ömer Özgür ile yanındaki Kadircan Savaş ve Salh Tekin'i bulundukları yerden aracın tavanını keserek kurtarırken, acil sağlık ekipleri de diğer otomobilin sürücüsü Çağan Kurt ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiye ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu İzmit yönünde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-11-27 23:21:50



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