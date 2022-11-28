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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yoldan çıkıp beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi TOKİ Konutları yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Selen B.´nin kontrolünü yitirdiği 46 VA 135 plakalı otomobil, yol kenarındaki yeşil alana çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Selen B. yaralandı. Selen B., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, aracın kaza sonrası alev almaması için önlem aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-11-28 14:33:22



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