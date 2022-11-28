Sporun ünlü isimlerinden fabrika ziyareti



KOCAELİ, (DHA) KOCAELİSPORLU futbolcular ve ünlü eski hakemler Kocaeli'de fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.Prometeon Türkiye, Avrupa Kalite Haftası kapsamında FİFA kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır, Lale Orta, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ile Kocaelispor yönetimi ve futbolcularını ağırladı. İzmit'teki fabrikada gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, TFF 2. Lig Kırmızı Grup´ta averajla ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor´a ve tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletirken Kalite Haftası´nın önemine değindi.TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERLİ İSİMLERİNE TEŞEKKÜRÖzer, "Her sene kaliteye verdiğimiz önemin bir neticesi olarak bu alanda çalışma arkadaşlarımızın farkındalığını daha da artırmak için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bugün de burada Kocaeli´de ürettiğimiz lastiklerin dünyaya yayıldığı yerde bizimle bir araya gelen Türkiye futbolunun değerli isimleri ve Kocaelisporlu futbolculara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. MHK Eski başkanı Mustafa Çulcu, FİFA Kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır ve Lale Orta kısa sunumlar yaptı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ise konuşmasında Kocaelispor´un her maçında kaliteli futbol için verdiği mücadeleyi vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli

2022-11-28 15:26:49



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