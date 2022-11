Kocaeli'de 5 dernekten Konya'da köpeğin öldürülmesine suç duyurusu

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de görev yapan 5 hayvan koruma derneği Konya'da şiddet uygulanarak bir köpeğin öldürülmesinin ardından bir araya gelip, olayın sorumluları hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'de faaliyette olan Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Kocaeli Can Dostları Derneği, Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği ile Pati Körfez Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği bir araya gelip, Konya'da barınaklarda şiddet gören köpek olayıyla ilgili, olayın sorumluları hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi'ne gelen yaklaşık 100 kişilik grup, şikayet dilekçesini ilettikten sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, "Türk toplumu bu değildir. Türk toplumu koruyucu, kabul edici, barış içerisinde yaşamayı bilen, farklı etnik kültürlerle, doğasındaki canlılarla yaşamayı başarmış insanların toplumudur. İnancımız gereği yaratılana yaratandan ötürü merhamet gösteren, uyum içinde hayvanlarımızla beraber yaşayabilirken, ne oldu da canlarımıza zulüm edebilen insanlar olduk? Ne oldu da kin ve nefret tohumlarını en masum ve sessiz kullara yönelttik?" dedi.

'BU ZULMÜ ASLA VE ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Yaşanan olayın sorumlularının cezalandırılması gerektiğini aktaran Pek, şunları söyledi:

"Bizler Kocaeli'de örgütlenmiş dernekler olarak her sokakta, her mahallede canlarımız için mücadele ediyoruz. Sorumlulara görevlerini hatırlatıp, takip ediyoruz. Daha da dikkatli takip etmeye de devam edeceğiz. Hiçbirimiz, sesleri çıkmayan Allah'ın sessiz kulları olan hayvanlarımızın ülkemizin neresinde olursa olsun zulme uğramasını, bilerek isteyerek katledilmesini, hele ki devletin verdiği görevli konumuyla bunu yapmasını asla ve asla kabul etmiyor ve her yerde karşılarında olacağımızı da bu aradan belirtmek istiyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-11-28 15:40:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.