Akademisyenin odasını basıp tehdit eden profesör gözaltına alındı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)İSTANBUL Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi´nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi´nde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Olay öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi´nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi´nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi´nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.
Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit DHA
2022-11-28 23:53:48
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