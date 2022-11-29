Kuzey Marmara Otoyolu´nda kaza: 3 yaralı

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Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonun, hafriyat yüklü kamyona çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İyönü Sevindikli yakınlarında meydana geldi. Osman Kurnaz'ın kullandığı 34 ZA 5841 plakalı gıda yüklü kamyon, aynı yönde giden Tahir Kığılcım yönetimindeki 34 VM 7958 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Kurnaz ile beraberindeki Mehmet Aki ve Tahir Kığılcım, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürerek tedaviye aldı. Bu sırada jandarma ekipleri, olası kazaya karşı yolda önlem aldı. Temizlik çalışmasının ardından ulaşım, yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-11-29 10:39:34



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