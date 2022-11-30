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CHP'li Torun: Millet İttifakı´nın belediyelerini nasıl engelleriz çabası içerisindeler

DHA

CHP'li Torun: Millet İttifakı´nın belediyelerini nasıl engelleriz çabası içerisindeler


İZMİT(Kocaeli),(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarı eleştirerek, "Millet İttifakı´nın belediyelerini nasıl engelleriz, onları toplumun gözünde nasıl küçük düşürürüz, bunun çabası içerisindeler" dedi.
İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ve iki kentte toplu taşıma araçları zincir marketler ve anlaşmalı iş yerlerinde kullanılacak olan `Çınar Kart´ın tanıtımı düzenlendi. Toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ve davetliler katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın kendilerini belediyecilik anlamında zayıflatmak istediğini öne sürerek "Bunların bakmayın siz, algı yarattığına gerçekten saraydan verilen talimatlarla inanılmaz bir baskı içerisindeler. Acaba ne yaparız, ne ederiz de biz bu CHP´li belediyeleri, Millet İttifakı´nın belediyelerini engelleriz, onları toplumun gözünde küçük düşürürüz bunun çabası içerisindeler. Yani kamu bankaları kredi vermez, İller Bankası teminat mektubu vermez, cumhurbaşkanlığında şu anda tek bir imzayla bekleyen 30 milyar liralık kredimiz var. Sonuçta bunlar vatandaşların sorunlarının çözümü için harcanacak, uzun vadeli çok ucuz fonlar, kaynaklar bunlar. Her türlü ellerinden gelen olumsuzluğu gerçekleştiriyorlar. Hele bir de sarayın bakanı var, içişleri bakanı. Gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla haketmeyen biri. `Hani ben demiştim ya belediyede bir birim kuruldu, o birimin işi gücü bizim belediyelerimize müfettiş göndermek, incelettiği bir dosyayı tekrar inceletmek, bulamayanı müfettiş varsa cezalandırmak´ o zaman `Hayır yok´ demişti ama şimdi ortaya çıktı. Her bir belediyemize kumpas kurmak için uğraşıyor. Eğer suç bulamadıysa diyor ki `Gidin uydurun bir şey bulun. İtirafçı bulun, ne buluyorsanız bulun ama bu belediyeleri çalıştırmayın, bu belediyelere bir şekilde korkutun, hizmet yaptırmayın´ Soylu, bir kez daha sesleniyorum, Birleşik Arap Emirlikleri´ndeymişsin, ne zaman döneceksin bilmiyoruz, oraya ne için gittiğini de bilmiyoruz ama sen bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Biz biliyoruz senin nasıl kumpas kurduğunu. Senin Mülkiye Teftiş Kurulu´na yalan söyletmek için neler yaptığını, uyduruk işlerle uğraştığını" dedi.
`İFTİRA ATIYOR, KARALAMA YAPIYOR, KUMPAS KURUYOR´
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu hakkında eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sözlerine şöyle devam etti:
"Allah aşkına belediyede çalışan kişinin babası 12 Eylül öncesinde cezaevinde yatmış ya da dayısı bir suç işlemiş, amcasının oğlu bilmem ne yapmış. Bunlar belediye personeline sicil alır mı? Böyle bir akılsızlık olur mu? Yani bunu bile değerlendirmeye çalışan akılla karşı karşıyayız. Biliyorum ki AK Parti´de vicdan sahibi yöneticiler de bunun farkında. AK Parti´nin bazı üst düzey yöneticileri de bunun farkında. Bu rahatsızlıklarını da her yerde dile getiriyorlar. Şunu biliyoruz ki her söylediği maalesef yalan çıktı. Geçtiğimiz günlerde de bir buçuk saatlik bir açıklama yaptı. İçi boş, 'terörist var' dedi, şu dedi, bu dedi. Şimdi içini doldurmak için kumpas kuruyor, suç uydurmaya çalışıyor. Soylu, ne yaparsan yap ama bu yaptıklarınla bir gün adalet kantarında sen de tartılacaksın. Bir gün bu yaptıklarının hesabını elbette yargı karşısında vereceksin. Unutma, gün bugün değil bu işin yarını da var. Elbette o işlediğin suçlar bir gün elbet değerlendirilecek. Terörist var diyor, Allah aşkına teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı´nın görevi. Kendi görevini yapamayan bakan dedikodu yapıyor, iftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tekrar uyarıyoruz İzmit´ten, bu yanlıştan dön, bu karanlıktan dön, o bakanlığa zaten yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan oradan istifa edersin, ayrılırsın."
`İBB TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİSİNDE DEVRİM YARATTI´
İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin önemli projelerde başrol oynadığını anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dönemde her konuda olduğu gibi Türkiye ile olan ilişkisinde de bir devrim yarattı. 350´nin üzerinde belediyeyle gerçekten çok özel iş birlikleri ve projeler üretti. Hala da üretmeye devam ediyoruz. Bunlar ama fiziksel ama bilgi konusundaki paylaşım. Dolayısıyla aslında Türkiye´nin her noktasında kalkınmaya dönük, katkı sunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bütün kurumlarımız, bütün kuruluşlarımız üzerinden Türkiye´nin her noktasına, inanınız ki Ardahan´dan Edirne´ye, Hatay´dan Sinop´a kadar bütün Türkiye´yi saran bir etkileşim içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çünkü biz memleketimiz adına var olan neyimiz var ise, Türkiye´nin ve bu güzel ülkenin güzel evlatlarına sunmanın gayreti içerisinde olduk ve buna devam ediyoruz" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-11-30 13:18:28

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