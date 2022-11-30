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Kocaeli'de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü (2)

DHA

Kocaeli'de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü (2)


ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 17 yıl önce Seyfettin Arıcı'yı öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Sezai Durmuş (54), sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-11-30 18:11:33

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