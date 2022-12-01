Çöken odunluğunun altında kaldı, yara almadan kurtarıldı

Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde İsmail Balcı (78), bahçesinde çatısı çöken odunluğun altında kalırken, çevredekiler tarafından yaralanmadan kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Çayırova Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. İsmail Balcı, bahçesindeki odunluğa girdiği sırada çatı çöktü. Tahta ve kiremitlerin altında kalan Balcı, yakınları ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibince ambulansa alınan Balcı, kontrolden geçirildi. Herhangi bir yarası olmayan İsmail Balcı, durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini belirtip, evine geçti. Olayla ilgili tutanak tutuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT
2022-12-01 13:43:37
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