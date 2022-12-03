Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında zarar oluştu

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.
Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin bir anda parlamasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2022-12-03 12:15:21
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