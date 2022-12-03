Babasını döven kuzenini öldürdü 

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ergün AYAZ/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Tamer T. (43), bahçede çalışan babası Hasan T.´yi (63) darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Tamer T., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan, evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.´yi aralarındaki husumet nedeniyle darbetti. Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı. Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-12-03 14:02:39



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